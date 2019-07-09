Система социального рейтинга разрушительна для общественного доверия, введение такой инициативы в России правительством не обсуждается. Об этом заявил во вторник вице-премьер Максим Акимов в интервью радиостанции «Говорит Москва», передает ТАСС.

«Правительству президент поставил задачу по цифровой повестке обеспечить максимальную защиту прав личности, максимальную защиту прав людей, — сказал он, отвечая на вопрос ведущего об актуальности введения подобной системы оценки в России. — Путь [социального рейтинга] для нас неприемлем, он несет гораздо более разрушительные последствия с точки зрения социального доверия. Таких задач не обсуждается, наоборот, обсуждается противоположная повестка».

В связи с этим Акимов подчеркнул необходимость ориентироваться на то, что человек является единственным источником данных о себе.



Система социального рейтинга (англ. Social Credit System) — система оценки отдельных граждан или организаций по различным параметрам, значения которых получаются с помощью инструментов массового наблюдения и которые используют технологию анализа больших данных. Впервые она начала применяться правительством Китая в 2010-х годах.