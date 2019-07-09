Жительница Мурманской области отдала мошенникам 6,2 млн рублей, полагая, что участвует в биржевых торгах. Детали уголовного дела приводятся в сообщении МВД.

В полицию обратилась жительница поселка Умба 1964 года рождения, которая сообщила, что неизвестные завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере 6,2 млн рублей.

Как выяснилось, в августе прошлого года заявительница увидела в ленте одной из социальных сетей рекламный пост компании, приглашавшей к участию в биржевых интернет-торгах. Желая увеличить свой капитал, женщина зарегистрировалась на сайте одной из биржевых компаний, указав номер телефона для связи, и внесла небольшую сумму денег, чтобы убедиться, что данная компания работает.

«После первого взноса потерпевшей на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником фирмы по биржевой деятельности. Звонивший предложил северянке установить специальную программу и создать личный кабинет, чтобы стать полноценной участницей биржевых торгов. Впоследствии, следуя указаниям мошенников, женщина через личный кабинет осуществляла операции по перечислению денежных средств на различные счета. За полгода потерпевшая перевела на счета мошенников 6,2 млн рублей. Значительную часть из перечисленных денег северянка взяла в кредит и в долг у знакомых и родственников, однако поступления денег на свой счет так и не дождалась. Только после этого она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась за помощью в полицию», — рассказали правоохранители.



Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159.3 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).