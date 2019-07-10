Банк России готов поддержать предложения профучастников относительно дальнейшего развития института индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщает «Коммерсант» . При этом регулятор занял жесткую позицию относительно доступа особо защищаемых неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам, не котируемым на российских биржах.

По данным издания, во вторник в ЦБ состоялось совещание руководителей регулятора Эльвиры Набиуллиной и Владимира Чистюхина с участниками фондового рынка. Об этом рассказали несколько человек, присутствовавших на совещании. В совещании приняли участие руководители и представители ведущих брокерских и управляющих компаний, в том числе «Сбербанка КИБ», «ВТБ Капитал Управление активами», «Альфа-Капитала», «Газпромбанка Управление активами», БКС, «Финама» и ряда других.

Банк России готов поддержать реформу системы ИИС. В ее рамках предполагается увеличить сумму инвестиций, доход с которых не будет облагаться подоходным налогом по истечении трех лет, с 1 млн до 2,5 млн рублей. При этом с ИИС можно будет снимать до половины инвестированной суммы, не закрывая его. С дохода, который принесли эти инвестиции, налог заплатить придется. При этом ИИС может быть автоматически продлен и по истечении трех лет, то есть необходимости закрывать его и распродавать портфель не будет, отмечают собеседники издания. В Банке России подтвердили, что готовы поддержать предложения, «направленные на повышение гибкости ИИС».

Однако иностранные ценные бумаги для особо защищаемой категории неквалифицированных инвесторов все-таки будут запрещены. «Разрешат только те, что входят в первый и второй списки», — сказал один из участников встречи. По его мнению, это ударит по бизнесу Санкт-Петербургской биржи, на которой обращаются в основном акции иностранных компаний. Однако, отмечает другой представитель рынка, возможно, список доступных для таких инвесторов инструментов будет расширен за счет списка российских ценных бумаг инвестиционного качества. По его словам, регулятор готов обсудить критерии этого качества. В пресс-службе ЦБ отметили, что «особо защищаемым клиентам должен быть доступен по умолчанию перечень наиболее понятных и надежных инвестиционных инструментов».

В ЦБ отметили, что в рамках встречи «были выработаны новые подходы к участию инвестсоветников в квалификации инвесторов, которые дополнительно будут обсуждены с участниками рынка». Речь идет о предложении разрешить инвесторам вне зависимости от квалификации формировать свой портфель, следуя рекомендациям инвестсоветников. По словам участников совещания, регулятор сначала хочет посмотреть, что собой представляет формирующаяся индустрия: каково качество рекомендаций, сколько будет претензий. Возможно, по итогам такого мониторинга будут даны послабления, но не раньше чем через два года.

Сейчас в законопроекте содержится норма, обязывающая профучастников проводить тестирование дважды: при переходе клиента из категории в категорию и при допуске к определенному типу инструментов. По словам главы ГК «Финам» Владислава Кочеткова, здесь возможны упрощения в части тестирования на квалификацию, и это позитивно. Для банков же ЦБ дал разъяснения относительно сегрегации счетов: ее необходимо будет проводить, только если соответствующее желание изъявит клиент.