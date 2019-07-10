Полиция во вторник задержала главу кооператива «Фабрика продуктов ВС» в городе Тольятти Самарской области Галину Федотову по подозрению в организации финансовой пирамиды, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.



«Сегодня Федотова задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 172.2 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных средств», — сказала собеседница агентства.

Прокуратура в ходе проверки установила, что руководство кооператива «Фабрика продуктов ВС» разработало преступную схему хищения средств граждан по принципу финансовой пирамиды, когда от пайщиков средства привлекались под 13—20% годовых, однако они не инвестировались, а выплаты первым вкладчикам выполнялись за счет поступления средств от новых пайщиков. «Столы заказов» кооператива были открыты не только в ряде городов Самарской области, но и в Оренбурге, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Нижнем Тагиле, Казани, Ульяновске.

«В результате за период с мая 2018 года по февраль 2019 года восьми местным жителям был причинен ущерб на общую сумму свыше 3 миллионов рублей. Точное число пострадавших будет установлено в ходе расследования уголовного дела, круг пострадавших лиц там достаточно широкий», — отметила представитель прокуратуры.

По ее словам, прокурор Центрального района Тольятти подготовил иски в суд о запрете деятельности кооператива по привлечению денежных средств граждан и о признании рекламной информации о нем в Интернете запрещенной к распространению на территории РФ.

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн на своей странице в Twitter сообщил, что по этому делу насчитывается уже 250 потерпевших.