Сбербанк стал вторым по приросту капитализации — она увеличилась на 24 млрд долларов, до 82 млрд

Стоимость российских публичных компаний за первую половину 2019 года выросла почти на 160 млрд долларов, до 773 млрд долларов на 1 июля 2019 года. Об этом говорится в исследовании агентства «РИА Рейтинг», составившего рейтинг российских компаний с самым большим приростом капитализации в первом полугодии 2019-го.



Из общего прироста капитализации российских компаний двадцатка лидеров по приросту обеспечила примерно 80%, а более половины приходится на рост стоимости лишь четырех компаний. Лидером по абсолютному приросту капитализации в первой половине текущего года стал «Газпром». Его капитализация за шесть месяцев выросла на 35 млрд долларов.

«Газпром» на фоне планов по увеличению дивидендов показал настоящее ралли, его акции выросли в цене более чем в полтора раза, а долларовая капитализация увеличилась на 67% за полугодие. Это позволило «Газпрому» вновь стать самой дорогой компанией России, хотя по итогам 2018 года он занимала лишь четвертое место», — поясняют аналитики.

Вторым по приросту капитализации стал Сбербанк, у которого она увеличилась на 24 млрд долларов, до 82 млрд долларов на 1 июля 2019 года. С такой капитализацией Сбербанк занимает второе место среди всех публичных компаний России, немного уступая «Газпрому» (87 млрд долларов капитализация на 1 июля).

Третьим по приросту капитализации в первом полугодии 2019-го был «Новатэк», прибавивший 15 млрд долларов. Четвертой по росту капитализации является нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», у которой она выросла на 9,3 млрд долларов за шесть месяцев. Замыкает первую пятерку «Газпром нефть», у этой компании публичная оценка стоимости выросла с 23,6 млрд долларов на 1 января 2019 года до 30,2 млрд долларов на 1 июля текущего года.

«Четыре из первой пятерки компаний по приросту стоимости входят в топ-5 компаний по капитализации, таким образом, в большей степени дорожают и так дорогие компании. При этом в первой пятерке четыре компании представляют нефтегазовый сектор, то есть по-прежнему нефть и газ остаются основным богатством России», — отмечается в исследовании.

Среди первой двадцатки по абсолютному приросту стоимости самые высокие темпы прироста в процентном отношении наблюдались у «Россетей», у которых биржевая стоимость выросла почти вдвое за полугодие. При этом из топ-20 представленных в рейтинге компаний лишь пять показали в первом полугодии прирост капитализации менее чем на 20%. Таким образом, почти все лидеры по приросту демонстрировали очень высокие темпы.

За пределами первой двадцатки высокие проценты прироста наблюдались у группы «Черкизово» (плюс 84% или плюс 0,6 млрд долларов), ОГК-2 (плюс 91% или плюс 0,5 млрд долларов) и «Аптечная сеть 36,6» (плюс 165% или плюс 0,3 млрд долларов).

По мнению аналитиков «РИА Рейтинг», потенциал роста стоимости российских активов, и в том числе акций компаний, далеко не исчерпан. Российская экономика демонстрирует рекорды прибыльности, а сопоставимая с зарубежными аналогами оценка стоимости российских компаний находится на достаточно низком уровне. Кроме того, снижение ставок в экономике может дополнительно привлечь инвесторов на рынок акций, так как долговой рынок становится все менее привлекательным.