Искусственный интеллект, внедряемый на предприятиях, способствует переходу людей из промышленности в сферу обслуживания, заявил в интервью РИА Новости на выставке «Иннопром» глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.



«Искусственный интеллект изменит, несомненно, промышленность очень сильно, потому что, как и интеллектуальные системы, будет вытеснять человека из сферы производства, все больше и больше людей будут уходить в сферу обслуживания. Уже сегодня в мире больше компаний в сфере обслуживания, чем тех, которые в промышленном производстве. Народ перетекает с точки зрения рабочих мест», — сказал Катырин.

Глава ТПП отметил, что этот вопрос требует особого внимания, потому что связан не только с трудоустройством тех, кто освобождается от работы на промышленном производстве, но и с их подготовкой к работе на других направлениях.

«Это еще вопрос нормативно-правовой базы, законодательства, потому что оно сегодня выстроено все по большей части под юридические лица. Сама законодательная основа должна пересматриваться», — отметил собеседник агентства.