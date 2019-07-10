Княжество Монако стало первым государством в Европе с мобильной сетью 5G по всей территории.



Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление президента компании Monaco Telecom Этьена Франзи, по всему княжеству уже работает мобильная связь 5G, что делает его первым государством в Европе с мобильной сетью этого поколения.

Оборудование для сети 5G создано и установлено китайской компанией Huawei.

Как сообщалось, в нацпрограмме «Цифровая экономика» запланировано создание сети 5G в одном российском городе к 2021 году и в десяти городах — к 2022-му. Предполагается, что диапазоны радиочастот для 5G в России должны быть определены до 30 сентября 2019 года. Однако пока в этом вопросе определенности нет — самые перспективные диапазоны выделить на данный момент не удается. Полноценное развертывание сети нового поколения 5G в РФ произойдет не раньше 2023 года, говорил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.



Коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G появятся в первую очередь в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, где уже существуют пилотные зоны, говорил вице-премьер Максим Акимов. Он пояснял, что сети будут там, где на них будет спрос.