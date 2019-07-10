Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,01% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 822,49 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,25% — до отметки 1 391,32.

Несмотря на старт в «красной зоне», индекс Мосбиржи попробует обновить максимумы, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. По его словам, за последние три торговых дня рынок частично снял накопленную локальную перекупленность и в отсутствие желания продавать готов вновь подрасти.

«Поводы для позитивного открытия сегодня есть. Прежде всего подскочила нефть на сообщении Американского института нефти о снижении запасов за неделю на 8,1 миллиона баррелей. Сегодня более знаковую статистику по запасам опубликует Минэнерго США. Рынок ждет снижения показателя на 3,1 миллиона баррелей. Если реальное снижение будет большим и тем более если окажется в районе 8 миллионов баррелей, нефть сможет перешагнуть отметку 66 долларов», — комментирует эксперт.

Он замечает, что после закрытия российского рынка во вторник подросли и американские индексы, закрыв образовавшуюся на старте торгов просадку. «Сегодня фьючерсы на них торгуются около нуля. Рынки ждут сегодняшнего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в американском сенате, чтобы из его слов попытаться понять вероятность снижения ставки ФРС в ближайшее время», — отмечает аналитик.