Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 9 августа иск банка «ФК Открытие» к бывшим владельцам и топ-менеджерам на 289,5 млрд рублей, следует из картотеки судебных дел.

Причина, по которой суд принял данное решение, пока неизвестна.

Ответчиками по делу выступают бывший акционер компании «Открытие Холдинг» и его совладелец Вадим Беляев, а также экс-председатель правления банка Евгений Данкевич, бывший вице-президент Геннадий Жужлев, экс-глава совета директоров Рубен Аганбегян и бывший член совета директоров Елена Будник.

Иск был зарегистрирован 2 июля и пока не принят судом к производству. От имени кредитной организации иск подал Банк России, который стремится возместить убытки, причиненные лицами, контролировавшими банк «Открытие». Подробности исковых требований не раскрываются.