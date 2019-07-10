Альфа-Банк уменьшил ставки по вкладам в рублях.

«Победа+» (от 10 тыс. рублей на три, шесть, девять месяцев, один, полтора, два и три года) теперь размещается под 5,6—6,5% годовых (ранее — под 5,7—6,6%).

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет. Процентная ставка по депозиту увеличивается при подключении пакета услуг «Эконом», «Оптимум», «Комфорт», «Максимум+», «Премиум» или «Альфа Private».

«Потенциал+» (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) можно оформить под 5,3—5,9% годовых (до этого — под 5,5—6,15%).

Предусмотрено внесение дополнительных взносов, а также частичное снятие до суммы неснижаемого остатка. Проценты ежемесячно капитализируются. Предложение действительно только для клиентов с пакетами услуг «Премиум», «Максимум+» и «А-клуб». При подключении пакета услуг «Альфа Private» применяются повышенные ставки по вкладу.