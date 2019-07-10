Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предложение в адрес Счетной палаты проведение в 2020 году проверки компании «ДОМ.РФ».



«ДОМ.РФ» выделили дополнительно 43 миллиарда рублей в поддержку строительства, ипотеки, что хорошо», — сказала спикер. Но при этом она предложила дать протокольное поручение комитетам Совета Федерации по федеративному устройству и по бюджету жестко контролировать использование этих средств.

По мнению Матвиенко, следует «включить в наши предложения Счетной палате по плану на 2020 год провести проверку «ДОМ.РФ».

«У меня нет понимания, кто контролирует и как расходуются такие большие средства», — пояснила она.

«ДОМ.РФ» руководствуется принципами открытости и прозрачности», — подчеркнули в организации, комментируя предложение Матвиенко. «Компания является акционерным обществом, которое на 100% принадлежит государству. Работу координирует правительство России, проводится ежегодный аудит деятельности «ДОМ.РФ». Вся отчетность финансового института развития в жилищной сфере раскрывается в соответствии с законом «Об акционерных обществах», отчетность и решения коллегиальных органов находятся в открытом доступе», — отмечается в комментарии, поступившем в редакцию Банки.ру.

В компании отметили, что Счетная палата проводит регулярные проверки ее деятельности. «Проверка «ДОМ.РФ» в части хода реализации мероприятий нацпроекта «Жилье и городская среда» проводится Счетной палатой в настоящее время. За период 2017—2019 годов Счетной палатой в отношении «ДОМ.РФ» проведено пять проверочных мероприятий. Кроме того, на постоянной основе «ДОМ.РФ» направляет информацию и материалы в Счетную палату согласно запросам», — говорится в сообщении.

В «ДОМ.РФ» подчеркивают, что «вопросы расходования средств федерального бюджета решаются на совещаниях в правительстве России и контролируются Минфином России. В состав наблюдательного совета «ДОМ.РФ» входят представители правительства России, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ. Банк ДОМ.РФ находится под надзором Банка России. В состав набсовета Фонда защиты прав дольщиков, который находится в контуре «ДОМ.РФ», и правкомиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования федеральных земельных участков входят в том числе и представители Совета Федерации. Также «ДОМ.РФ» регулярно участвует в работе комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам по вопросам развития рынка ипотеки, по местному самоуправлению по вопросам использования земельных участков и долевого строительства».

В организации напомнили, что чистая прибыль «ДОМ.РФ» по МСФО за 2018 год составила 19,3 млрд рублей. Основные статьи доходов компании — ипотечный бизнес, банковская деятельность, операции с ипотечными ценными бумагами и реализация федеральных земельных участков. Ежегодно компания выплачивает в бюджет не менее 50% чистой прибыли в виде дивидендов. За 2018 год сумма дивидендов равна 80% чистой прибыли по МСФО — 15,4 млрд рублей.



«Дополнительные средства выделяются на реализацию специальных задач, порученных «ДОМ.РФ» президентом и правительством России: это программа выделения средств многодетным семьям для погашения части ипотечного кредита в размере до 450 тыс. рублей, поддержка перехода строительной отрасли на новую схему проектного финансирования через Банк ДОМ.РФ, организация достройки проблемных объектов, не застрахованных в Фонде защиты прав дольщиков (в том числе путем выделения средств региональным фондам, в соответствии с последними изменениями в законодательстве)», — уточнили в «ДОМ.РФ».