Альфа-Банк с 10 июля снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках, вторичном рынке жилья, а также по программам рефинансирования имеющегося кредита. В среднем снижение составило 0,4—0,8 процентного пункта, указано в сообщении кредитной организации.

Как уточняется, минимальные ставки по ипотечным кредитам на первичном и вторичном рынке теперь составляют 9,59%, на рефинансирование — 9,69%. Также банк предлагает скидки в размере до 0,3 п. п. для молодых семей и сотрудников бюджетных организаций.

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования для покупки жилья на первичном и вторичном рынке: займы с первоначальным взносом от 15% стоимости жилья, а также кредиты под залог квартиры, находящейся в собственности заемщика. Срок ипотечного кредита составляет от трех до 30 лет.

Клиенты могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного кредита, оформленного на покупку готового или строящегося жилья. В этом случае собственных средств заемщика должно быть внесено не менее 5% от стоимости приобретаемой недвижимости.



На 1 июля объем ипотечного портфеля Альфа-Банка составил 55,1 млрд рублей, что на 55% превышает аналогичные показатели на 1 января 2019 года. Средняя сумма ипотечного кредита Альфа-Банка в регионах составляет 3 млн рублей, в Москве — 5 млн рублей.