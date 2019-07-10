Решение компании Facebook выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 году вызывает у Федеральной резервной системы США, выполняющей функции ЦБ страны, «серьезную обеспокоенность». Об этом заявил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая на слушаниях в комитете по финансовым услугам палаты представителей конгресса США, посвященных денежно-кредитной политике страны и состоянию американской экономики, передает ТАСС.

«В то время как авторы этого проекта предоставляют обществу возможность получения выгоды, включая улучшение доступа к финансовым ресурсам для потребителей, Libra вызывает серьезную обеспокоенность в вопросах конфиденциальности, отмывания денег, защиты прав потребителей и финансовой стабильности, — подчеркнул глава ФРС. — Процесс решения этих проблем должен быть терпеливым и осторожным».

По словам Пауэлла, американские и международные финрегуляторы будут внимательно следить за этой криптовалютой. ФРС координирует свои действия по этому вопросу с Минфином США, а также с зарубежными центробанками.

Глава комитета Максин Уотерс ранее заявила, что соответствующее решение Facebook представляет собой продолжение бесконтрольного проникновения этой американской компании в личную жизнь миллионов пользователей. Она повторила свой призыв к компании отложить выпуск в обращение Libra до тех пор, пока законодатели и регуляторы США не завершат соответствующие проверки.

Ранее Facebook сообщила, что запустит в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 году. В свою очередь газета The Wall Street Journal проинформировала, что ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, намерены вложить по 10 млн долларов в создание консорциума, который «будет управлять криптовалютой» от Facebook.



Руководство Facebook не раз подвергалось жесткой критике со стороны представителей властей США и американской общественности. Администрацию соцсети, в частности, обвиняли в том, что она не оказывает достаточно энергичного противодействия распространению вредоносной информации. Как сообщало ранее агентство Reuters, власти США готовятся начать масштабное расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google для проверки возможного нарушения ими антимонопольного законодательства. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в палате представителей.