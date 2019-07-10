Руководитель Главного межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после инцидента с досрочной публикацией данных по июньской инфляции, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

«Министр утвердил решение о прекращении полномочий директора ФГУП «ГМЦ Росстата», принявшего решение об увольнении по собственному желанию. Министр был не удовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведшим к инциденту с преждевременной публикацией информации о значении индекса потребительских цен», — уведомила пресс-служба министерства, на которую ссылается ТАСС.

Кроме того, в министерстве сообщили, что Росстат провел служебное расследование. «Соответствующее письмо было направлено сегодня на имя министра экономического развития Максима Орешкина», — сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

МЭР просит Росстат и ЦБ провести служебное расследование по досрочной публикации данных по инфляции Как указывают СМИ со ссылкой на данные ЦБ, инфляция в России по итогам июня в годовом выражении опустилась до 4,7%.

«Проведенное внутри Росстата расследование показало, что ситуации с досрочным размещением информации в ЦБСД (центральной базе статистических данных. — Прим. Банки.ру) регулярно происходили и ранее (примерно один-два раза в год)», — указали в пресс-службе министерства.

В сообщении отмечается, что во избежание повторения подобных ситуаций в настоящее время разрабатывается регламент подготовки и размещения информации на сайте Росстата, охватывающий все подразделения Росстата и подведомственные учреждения, с указанием сроков и последовательности публикации информации на различных платформах (портале, ЦБСД и в иных системах).



«До утверждения нового регламента ФГУП «ГМЦ Росстата» дано указание не обновлять показатели ЦБСД до момента их появления на официальном сайте ведомства», — говорится в письме главы Росстата Павла Малкова, которое цитирует пресс-служба МЭР.