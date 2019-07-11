Водительское удостоверение в России в обозримом будущем может быть переведено в электронный вид, работа в этом направлении ведется. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.



«Права скоро будут электронными, над этим уже работают, я знаю», — сказал он.

Депутат пояснил, что в рамках национального проекта «Цифровая экономика» будет реализована «ведомственная подпрограмма по цифровизации на транспорте». «И я считаю, что права должны войти в эту программу. Это будет намного удобнее для водителей», — добавил Москвичев.

Со своей стороны первый зампредседателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков заметил, что в ряде стран уже есть единая карта, являющаяся универсальным удостоверением личности, на которую, помимо персональных данных, записаны банковские реквизиты, кредитная история и информация о водительской лицензии. Депутат указал на то, что в рамках процесса цифровизации должна появиться «дорожная карта» по созданию таких документов.

«Это либо единый документ, который заменяет удостоверение личности, паспорт и права, либо это отдельно электронный паспорт и электронные права. Если это электронные права, то в них, как правило, заносятся данные о водителе, его персональные данные», — перечислил возможные варианты Лысаков.

При этом он особо подчеркнул, что на реализацию данной инициативы потребуется существенное время, «не год, и не два». «По моим ощущениям, учитывая, что для этого необходимо финансирование и техническая, технологическая база, и соответствующее время, для того чтобы этот технологический проект реализовать, раньше, чем через четыре — пять лет, говорить будет не о чем», — заключил депутат.