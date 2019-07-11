Поступления имущественных налогов с физических лиц в бюджеты российских регионов настолько несущественны, что не могут обеспечивать даже минимальные расходы муниципальных образований, сообщает Счетная палата (СП) РФ.

По данным ведомства, на начало текущего года доля таких налогов с физлиц в консолидированном бюджете субъектов России составила всего 2,5%.

«Земельный налог и налог на имущество физлиц — это налоги, которые должны фактически формировать бюджеты муниципальных образований. Они вообще несостоятельные по своей сумме и не могут никак обеспечить даже в какой-то минимальной степени необходимые расходы муниципальных образований. Они даже несоизмеримы с коммунальными платежами», — заявил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

Счетная палата проверила администрирование имущественных налогов на примере Смоленской и Ивановской областей, поскольку ситуация с собираемостью этого налога там типичная для большинства субъектов России. На их примере СП выявила системные проблемы, которые характерны в целом для страны. Первая — это высокая задолженность по уплате.

«Она на 1 января 2019 года сравнялась с годовой суммой поступлений. А общая собираемость за год упала в среднем на 2,5%. В региональном разрезе разброс более заметный. Если в Ивановской области падение составило 1,2%, то в Смоленской — уже 18,3%», — говорится в сообщении.

«В 2017 году в Смоленске свыше 2,6 тысячи земельных участков площадью 2,43 миллиона квадратных метров находились в базе данных Росреестра, но их не было в налоговых органах. В городе Иваново таких территорий в 1,6 раза больше. В результате бюджеты городов потенциально могли бы получить порядка 69 миллионов рублей и 90 миллионов рублей соответственно при условии, что все объекты, не состоящие на налоговом учете, подлежат налогообложению», — указывает Счетная палата.