Банк «Русский Стандарт»изучил, как автовладельцы оплачивали штрафы ГИБДД в мобильном банке. С января по июнь 2019 года из всех активных пользователей RSB Mobile оплатить квитанцию с 50-процентной скидкой успели 77,51% мужчин и лишь 22,49% женщин.



В целом за первые шесть месяцев 2019 года возможностью сэкономить собственные сбережения и оплатить штрафы ГИБДД со скидкой 50% воспользовались 11,9% автовладельцев. В этом случае погасить долг требовалось в течение 20 дней с момента вынесения постановления об административном нарушении.

В общей сложности с января по июнь этого года средняя скорость оплаты штрафов ГИБДД в мобильном банке составила 191 день. Самая высокая доля по числу оплаченных штрафов ГИБДД по-прежнему пришлась на крупные города с большой концентрацией автомобилистов. Топ-5 регионов по количеству штрафов, оплаченных в RSB Mobile, выглядит так:



Москва; Московская область; Татарстан; Санкт-Петербург; Чувашия.

По данным банка, за указанный период средняя сумма оплаты штрафа ГИБДД в RSB Mobile составляла 693 рубля.