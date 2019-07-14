Сбербанк предоставит 44 млрд рублей для строительства пяти жилых комплексов в Москве и Московской области, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Московский банк ПАО Сбербанк совместно с ООО «Сбербанк Инвестиции» предоставят Группе компаний «МИЦ» проектное финансирование объемом 41,7 млрд рублей и мезонинное финансирование объемом 2,7 млрд рублей для строительства жилых комплексов «Южное Бунино» (1-я очередь), «Кленовые Аллеи», «Новоград Павлино» (2-я и 3-я очереди), а также двух новых проектов — в Павелецком и Хорошевском районах Москвы», — говорится в пресс-релизе банка.



С 1 июля 2019 года все проекты ГК «МИЦ» настроены на продажи через эскроу-счета. Для реализации текущих и будущих проектов компании понадобится привлечение проектного финансирования на сумму порядка 1 млрд долларов.

Напомним, с 1 июля российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

