Концерн «Созвездие», который входит в «Росэлектронику» госкорпорации «Ростех», начал разработку отечественного оборудования для пятого поколения мобильной связи 5G, сообщил генеральный директор концерна Алексей Бочаров.

«Мы обладаем конкурентоспособными решениями 4G LTE и ведем разработку решений 5G. Речь идет об отечественных решениях, которые будут соответствовать международным стандартам 3GPP и будут совместимы с решениями других вендеров. Концерн не просто производит современное оборудование для операторов сотовой связи, но и планирует оказывать техническую поддержку на всех этапах жизненного цикла, включая модернизацию», — сказал он.

В ближайшее время концерн намерен представить комплексные решения с применением технологии машинного зрения и искусственного интеллекта, а также средства подавления GSM-сигналов и решения для противодействия беспилотникам.

«Особое внимание мы уделяем формирующемуся рынку Интернета вещей. Ведем разработку комплексных IoT-решений для городского хозяйства, транспорта, промышленности и энергетики», — пояснил Бочаров.

Накануне «Ростех» и «Ростелеком» подписали с правительством трехстороннее соглашение по развитию 5G. Компаниям предстоит подготовить «дорожную карту», которая будет включать, в частности, целевые показатели производства и продаж на внутреннем и внешних рынках, детализированный перечень мероприятий до 2024 года, сроки реализации и ожидаемые результаты, а также необходимое финансовое обеспечение.