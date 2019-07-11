Новые правила для российских банков по риск-весам, которые ЦБ планирует ввести со следующего года, являются умеренно негативными для их кредитоспособности, поскольку это позволит банкам держать меньше капитала в отношении определенных активов. Об этом говорится в обзоре от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.



«В частности, риск-веса по ряду кредитов будут уменьшены, что улучшит регулятивные показатели банков, но при этом потенциально позволит им держать меньше капитала при той же величине рисков», — говорится в сообщении агентства.

Более низкие риск-веса, о которых недавно объявил Центробанк, будут применяться к существующим кредитным портфелям, а также к новым кредитам, что ослабит давление на капитал у ряда крупных российских банков и создаст больше возможностей для роста кредитования и выплаты дивидендов. Данное объявление ЦБ РФ следует за увеличением в прошлом месяце риск-весов по новому кредитованию для более рисковых, необеспеченных кредитов.

«Мы ожидаем, что новый риск-вес в 65% будет применяться к 20—40% корпоративных кредитов в системе, хотя это будет зависеть от конкретных критериев для определения компаний «инвестиционного класса». Мы полагаем, что большинство кредитов малому и среднему бизнесу оценивается банками на индивидуальной основе и, как следствие, вероятно, в их отношении будет действовать новый риск-вес в 85%. И, наконец, мы исходим из того, что долгосрочные банковские кредиты после применения новых риск-весов будут взвешиваться в среднем на 50 процентных пунктов ниже, а 20% краткосрочных банковских кредитов будут взвешиваться на 30 процентных пунктов выше», — считают аналитики агентства.

По их оценкам, увеличение регулятивного показателя общего капитала у российского банковского сектора, за исключением Сбербанка и Райффайзенбанка, может составить до 120 базисных пунктов в результате применения новых риск-весов в 2020 году. Влияние на Сбербанк и Райффайзенбанк, полагают в агентстве, будет меньшим, поскольку они уже используют утвержденные ЦБ РФ внутренние модели оценки риска, а не стандартные риск-веса по определенным классам активов, включая корпоративные кредиты. Наибольший эффект покажут в основном крупные банки, так как они, вероятно, имеют более высокую долю кредитов крупным компаниям, а также требований к банкам с учетом их более сильной ликвидности. (Кредиты малому и среднему бизнесу достаточно равномерно распределены по банковскому сектору.)

В то же время, если ЦБ РФ одновременно решит включить в расчет регулятивного капитала негативные корректировки в результате нового подхода к оценке резервов, сходного с МСФО-9, суммарное влияние на нормативы, скорее всего, будет в целом нейтральным. По оценкам аналитиков, в результате применения аналога МСФО 9 в российской отчетности показатель общего капитала в секторе был бы ниже на 90—110 б. п.

ЦБ РФ также планирует с 2021 года ввести новые риск-веса по ипотечным кредитам, которые будут зависеть от залогового покрытия и долговой нагрузки заемщика. По предварительной информации, риск-веса могут быть снижены до 20% (с 35%) для менее рисковых ипотечных кредитов и, вероятно, будут увеличены для ипотечных кредитов с высоким отношением размера кредита к стоимости залога или платежей к доходу заемщика.