Студенты российских вузов в будущем смогут обучаться цифровой специальности одновременно с получением основной профессии. Создание таких условий является частью реализации национальной программы (нацпроекта) «Цифровая экономика», сообщил специальный представитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков.



Цифровые профессии — специальности, включающие компетенции и практические навыки в сфере цифровой экономики, которые будут востребованы в ближайшие пять-десять лет. Цифровые профессии можно освоить в дополнение к другой профессии при определенных базовых математических способностях и аналитическом мышлении. Среди таких специальностей — разработчики ПО для мобильных платформ, облачных сервисов, дата-аналитики, цифровые маркетологи, дизайнеры.

«Мы должны спроектировать систему, в которой студент каждого российского вуза мог бы за время своего обучения получить вторую, цифровую профессию. В рамках программы «Цифровая экономика» мы работаем над этой задачей», — сообщил журналистам Песков 10 июля на образовательном интенсиве «Остров 10—22» в Сколковском институте науки и технологий.

Реализация задачи возможна с помощью организации для студентов вузов специальных модулей, сетевых программ и других новых форматов обучения, из которых в итоге студент сможет «собрать» для себя необходимые компетенции для получения цифровой профессии, отметил спецпредставитель президента РФ.

«Задача, которая объединила всех нас в «Сколково», — это вызов системе образования. Образование в мире, а особенно в России становится главным локомотивом научно-технического прогресса, <…> но времена с лекционными залами на 300—400 человек безвозвратно прошли. <...> Сейчас нужны другие схемы образования. Одна из задач «Острова» — не просто выработка таких систем, но и их дальнейшее распространение», — прокомментировал журналистам тенденции по внедрению в сферу образования форматов онлайн-обучения ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов.