Россельхозбанк информирует о временном закрытии офисов в городах Мытищи и Егорьевск. Офисы будут закрыты из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В связи с проведением ремонтных работ с 8 июля закрыт на обслуживание клиентов операционный офис № 3349/63/2 по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, бул. Ветеранов, строение 2, и операционный офис МРФ ОО № 3349/63/27 в городе Егорьевск по адресу: ул. Советская, дом 126», — говорится в сообщении банка.