«Яндекс.Маркет» запустил «Суперчек» — мобильное приложение для поиска и покупки повседневных товаров в магазинах. Сейчас оно работает в бета-версии только для Android, но уже скоро станет доступно пользователям iOS, сообщает пресс-служба сервиса.



«С «Суперчеком» можно создать список покупок, узнать стоимость корзины и выбрать удобно расположенный магазин, где нужные товары есть в наличии. Если покупатель приобрел все продукты из этого списка, он сможет получить 1% кешбэка от всей покупки. Сейчас здесь можно найти предложения популярных магазинов, включая «Магнит», «Пятерочку», «Metro C&C», «ВкусВилл», «Азбука Вкуса», «Верный», «Мария-Ра», «Монетка и «Улыбка Радуги», — говорится в пресс-релизе.

Сейчас «Суперчек» позволяет заранее спланировать покупки, найти редкие товары, ознакомиться с акциями и специальными предложениями от ретейлеров. После выхода из бета-теста способов покупки станет больше: например, пользователи смогут оформить доставку или самовывоз, поделился директор по развитию и взаимодействию с сетями группы компаний «Яндекс.Маркет» Антон Пахомов. «Вместе с тем мы хотим помочь торговым сетям и производителям найти новых клиентов. Для них «Суперчек» станет дополнительным каналом привлечения покупателей из онлайн-пространства», — добавил он.

«Суперчек» должен выйти из бета-теста осенью. География сервиса будет расширяться, чтобы в итоге пользователи могли покупать товары в магазинах по всей России. Кроме того, в приложении будет работать функция, позволяющая самостоятельно сканировать и оплачивать товары с помощью смартфона.