Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, устанавливающий штрафы до 50 тыс. рублей для работодателей, препятствующих праву работника на смену банка, в который переводится его зарплата.

Документ, внесенный правительством РФ, устанавливает административную ответственность за воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена его заработная плата. Согласно закону, за такое правонарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, на юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Также отдельным законом, принятым Госдумой в четверг, увеличивается срок предупреждения работником работодателя о выборе зарплатного банка до 15 календарных дней с пяти рабочих дней.

Госдума во втором чтении приняла законопроект о штрафах за «зарплатное рабство» Сейчас кредитную организацию, в которую переводится зарплата работника, обычно выбирает работодатель.

Кроме того, вводятся дополнительные гарантии для людей, желающих выбрать банк, в котором они будут получать зарплату, отмечал ранее премьер-министр Дмитрий Медведев. Сейчас, по его словам, кредитную организацию, в которую переводится зарплата работника, обычно выбирает работодатель.

Премьер подчеркивал, что действующие нормы позволяют заменить эту организацию, но нередко работодатель этим просто не хочет заниматься по разным причинам. После принятия этих законов у работодателя будет 15 календарных дней, чтобы переоформить документы, а если он этого не делает, наступает административная ответственность, отмечал глава Кабмина.