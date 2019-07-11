ЦБ установил официальные курсы валют на 12 июля.

Курс доллара понизился на 80,44 копейки, составив 62,9944 рубля (63,7988 рубля на 11 июля). Курс евро снижен на 55,58 копейки, до 71,0073 рубля (71,5631 рубля на 11 июля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга укрепляется к иностранным денежным единицам. На 12:47 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,97 рубля (минус 21 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро на 12:46 мск снизился до 70,95 рубля (минус 13 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 62,93—63,15 рубля за доллар и 70,92—71,1 рубля за евро.