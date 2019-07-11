Банк России провел анализ основных финансовых показателей по группам страховых компаний. В рамках исследования были рассмотрены три группы показателей: концентрация активов и капитала, рентабельность активов, капитала и инвестиций, а также коэффициенты убыточности — применительно к различным группам страховщиков по итогам 2017—2018 годов, отмечается в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков ».



«По итогам 2018 года показатели рентабельности активов и собственных средств топ-20 лидеров рынка по взносам (8,5% и 36,3% соответственно) значительно превзошли показатели прочих страховщиков (5,4% и 22,8% соответственно). Достижение высоких значений рентабельности у этой группы объясняется хорошими результатами деятельности крупнейших страховщиков, специализирующихся на страховании ином, чем страхование жизни, основная часть которых за год улучшила показатели рентабельности», — говорится в релизе регулятора.

Среди групп специализированных страховщиков наиболее значимым изменением в 2018 году стал существенный рост показателей рентабельности у автостраховщиков, которые годом ранее демонстрировали убытки.

Максимальная рентабельность собственных средств наблюдалась у групп страховщиков, специализирующихся на добровольном медицинском страховании и страховании от несчастных случаев и болезней (55,7%). Это связано с благоприятной конъюнктурой на рынке кредитного страхования.

При этом в 2018 году произошло снижение рентабельности активов и собственных средств у страховщиков жизни. Сокращение взносов по страхованию жизни в I квартале 2019 года может способствовать дальнейшему снижению рентабельности этой группы страховщиков.