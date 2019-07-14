Предприниматели в 2018 году приобрели через банки небанковские услуги на 20—25 млрд рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования FrankRG небанковских сервисов банков для компаний малого и среднего бизнеса «Экосистемы для услуг МСБ».



Исследование демонстрирует, что банки активно развивают свои экосистемы не только в части обслуживания розничных клиентов, но и в сегменте МСБ. Банки ищут новые источники дохода, и одним из них становится комиссионный доход за дополнительные бизнес-сервисы, не связанные с традиционными банковскими продуктами.

Высокая доля комиссионного дохода в общей выручке у Тинькофф Банка (доля составила 80%), Модульбанка (78%), «Открытия» (с учетом банка «Точка» — 65%).

При этом проникновение небанковских сервисов в клиентское обслуживание низкое, из чего можно сделать предположение, что развитие экосистем повышает трансакционную активность клиентов. Международные консультанты прогнозируют, что успешно выстроенная экосистема может повысить ROE банка в перспективе пяти лет на 3—6%.

«Для удержания клиента и дополнительных продаж небанковских продуктов банк «окружает» его различными сервисами. Причем форма предоставления этих услуг эволюционирует: от простой витрины (маркетплейс), на которой выставлены партнерские продукты, до единой структуры сервисов, управляемой искусственным интеллектом», — комментирует итоги исследования проектный лидер Frank RG Анастасия Чувило.