Госдума приняла в первом чтении законопроект о либерализации ряда ограничений во внешнеторговых расчетах. Поправки вносятся в закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Законопроект предусматривает снятие ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории России, и репатриацию денежных средств. В пояснительной записке отмечается, что документ направлен на создание правовой базы для расширения использования российской валюты во внешнеторговых расчетах, а также на закрепление за российским рублем статуса региональной валюты и средства международных расчетов с учетом складывающихся тенденций на мировом рынке.

Проект предусматривает отмену с 1 января 2020 года требования о репатриации резидентами экспортной выручки в российской валюте в отношении несырьевых товаров и поэтапную отмену этого требования в отношении экспорта сырьевых товаров. При этом в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым определена в российской валюте и условиями которых предусмотрена оплата в рублях, предусматривающих передачу резидентом нерезиденту относящихся к лесу и лесоматериалам товаров, требование о репатриации не отменяется.