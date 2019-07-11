Минфин призывает пресечь деятельность организаций, которые выдают себя за МФО, хотя не состоят в реестре Банка России

Черных кредиторов в России очень много, это самая большая проблема закредитованности россиян, и необходимо как можно скорее ужесточать ответственность за нелегальное кредитование, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Надо сделать так, чтобы людям не выдавали кредиты нелегальные кредиторы, которые выдают себя за МФО, но при этом не состоят в реестре Банка России. Таких очень много, это самая большая проблема», — сказал Моисеев.

«Люди, у которых самый высокий уровень долга, уже в банках кредиты получить не могут и идут дальше вниз, сначала в МФО, а потом к черным кредиторам. Этот рынок совсем не отрегулирован. Требуется скорее принять законопроект, который, я надеюсь, досогласуем в ближайшее время, по ужесточению ответственности за нелегальное кредитование», — добавил замминистра финансов.

Минфин рассчитывает на вступление в силу поправок в законодательство, вводящих уголовную ответственность за нелегальную выдачу кредитов, с 2020 года, сообщает ТАСС (Прим. — Банки.ру) со ссылкой на Моисеева.



О том, что Минфин предлагает ввести уголовную ответственность для работающих в «серой зоне» микрофинансовых организаций, Моисеев сообщил в начале июля. Он тогда говорил, что для этого потребуются поправки в КоАП и УК.

Замминистра пояснил, что предполагается ввести уголовную ответственность за нелегальное кредитование, аналогичную уголовной ответственности за ведение банковской деятельности без лицензии. Согласно статье 172 УК РФ, за такое деяние предусмотрено наказание лишением свободы на срок до четырех лет. Сейчас для нелегальных кредиторов предусмотрен только административный штраф.

Принять эти поправки планируется осенью, отметил Моисеев. Тем не менее пока рост необеспеченного потребкредитования не несет такой угрозы, как в 2013 году, считает замминистра. «Но чтобы не допустить этого, надо сейчас это тормозить», — резюмировал он.