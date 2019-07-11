Государственная управляющая компания (ГУК) «ВЭБ.РФ» в первом полугодии заработала для будущих пенсионеров более 72,5 млрд рублей. Такие данные о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений граждан приводятся в релизе «ВЭБ.РФ».

«По итогам первого полугодия 2019 года доходы от размещения государственной управляющей компанией (ГУК) «ВЭБ.РФ» пенсионных накоплений составили 70,7 миллиарда рублей по расширенному портфелю и 1,8 миллиарда рублей по портфелю госбумаг. Для вложений будущих пенсий выбираются максимально надежные активы, чтобы обеспечить безусловную сохранность накоплений граждан», — отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Сергей Лыков.

Он напомнил, что доходность по портфелям ГУК традиционно раскрывает позднее, однако уже понятно, что она превысит уровень инфляции за сопоставимый период.

В «ВЭБ.РФ» отмечают, что при досрочном переходе из Пенсионного фонда России в негосударственные пенсионные фонды по итогам кампании 2019 года граждане рискуют потерять инвестиционный доход сразу за четыре года — с 2016 по 2019 год. «Потому решение о смене страховщика нужно принимать обдуманно, изучив расчеты возможных потерь», — советуют в ГУК.

ВЭБ.РФ уже более 15 лет выполняет функции государственной управляющей компании. В настоящий момент ГУК управляет накоплениями 39 млн будущих пенсионеров, формирующих накопления в ПФР.