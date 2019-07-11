Более 120 тыс. человек на сегодня официально зарегистрировались в качестве самозанятых, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

«123 тыс. человек зарегистрировано в качестве плательщиков профессионального дохода. Из 123 тыс. в основном самозанятые представлены в Москве, меньше — в Московской области, далее Татарстан и Калуга», — говорится в сообщении ведомства.

Налог для самозанятых начал действовать в тестовом режиме с 2019 года в четырех российских регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.

Правительство рассматривает возможность с 2020 года распространить налог для самозанятых на другие регионы или ввести его по всей стране.