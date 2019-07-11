Сбои в работе оператора Yota наблюдаются в четверг в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

Проблемы в работе оператора начались около 15:00 мск. Большинство сообщивших о сбое пользователей оператора (87%) отмечают проблемы с подключением к Интернету. Еще 12% указывают на проблемы с доступом к сайту оператора.

Чаще других о сбоях сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Хабаровска и Нижнего Новгорода.



Как пояснили ТАСС в пресс-службе Yota, в настоящее время некоторые клиенты оператора в столичном регионе могут испытывать трудности с подключением к Сети, в компании разбираются в причинах неполадок.