Оператор Yota восстановил работу после произошедшего сбоя. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

«Неполадки в работе оператора были вызваны сбоем в программном обеспечении и на данный момент устранены. Приносим извинения клиентам, которые столкнулись с трудностями», — сказали в компании.

Ранее стало известно, что в работе Yota примерно с 15:00 мск наблюдались сбои. Большинство пользователей (87%) отмечали проблемы с подключением к Интернету. Еще 12% указывали на проблемы с доступом к сайту оператора.



Чаще других о сбоях сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Хабаровска и Нижнего Новгорода.