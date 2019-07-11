Преображенский суд Москвы наложил арест более чем на 118 млн акций различных компаний (в том числе АО «Электромагистраль» и АО «Региональные электрические сети»), принадлежащих экс-министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, который обвиняется по делу о мошенничестве, общей номинальной стоимостью более 10,8 млрд рублей, сообщило агентство ТАСС из суда.

«Удовлетворить ходатайство следствия о наложении ареста на имущество компаний в виде акций, принадлежащих Абызову», — огласил постановление судья Андрей Кузнецов.

Как следует из постановления, суд наложил арест более чем на 118 млн акций общей номинальной стоимостью 10 млрд 818,331 млн рублей.

Следователь в ходе судебного заседания просил наложить арест на акции ряда компаний. «Ходатайствую о наложении ареста на акции компаний, принадлежащих Абызову», — сказал он. Из ходатайства следует, что речь идет об акциях АО «Электромагистраль» и АО «Региональные электрические сети», входящих в ООО «Депозитарные и корпоративные технологии», в количестве 107 млн 933 тыс. 326 штук номиналом 100 рублей — общей номинальной стоимостью более 10 млрд 793,332 млн рублей.

Также в ходатайстве указано, что следствие просит наложить арест на акции АО «Ру-Ком Инвест» и ЗАО «Межрегионтоп», которые учитываются на счетах АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», в количестве 9,999 млн штук номиналом 1 рубль и 150 тыс. штук номиналом 100 рублей — общей номинальной стоимостью 24,999 млн рублей.

Сам Абызов заявил, что, по логике следователя, можно арестовать любое имущество. «Я делал все от меня зависящее, чтобы создать благоприятную экономическую обстановку. Сейчас мы имеем арестованное имущество и средства на 20 миллиардов рублей. Мне они принадлежат или сторонним компаниям, я пока не знаю. Но что это за логика? Кто-то где-то что-то посчитал, и арестовали имущество компаний, которые мне даже не принадлежат», — сказал обвиняемый.

В ходе рассмотрения в суде ходатайства следователя об аресте акций компаний, принадлежащих Абызову, его адвокат сообщил, что столичные суды уже арестовали имущество и денежные средства его подзащитного на общую сумму более 20,629 млрд рублей.

«Уже арестовано имущество и денежные средства на сумму, в разы превышающую ущерб, всего на 20 миллиардов 629 миллионов рублей», — сказал адвокат Сергей Дрозда.

Сам Абызов отметил в суде, что «в связи с деятельностью следствия счета и акции более чем двух десятков компаний на сегодняшний день оказались арестованными. Из-за этого их деятельность приостановлена, блокирована».