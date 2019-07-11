Документ по отмене роуминга между Белоруссией и Россией может быть подписан до 15 сентября. Об этом заявил в четверг ТАСС посол республики в РФ Владимир Семашко, прибывший с рабочим визитом в Новгородскую область.

«Эта тема [отмена роуминга] уже давно обсуждается, — сказал он. — Есть, если мне не изменяет память, прямое поручение президентов по роумингу до 15 сентября этого года подписать соответствующий документ — об отмене роуминга в общем плане».

«Там есть какие-то нюансы, но фактически и ваше министерство, и наше министерство информации и связи уже пришли к какому-то консенсусу, — добавил Семашко. — Если президенты поручают, то надо исполнять. Я знаю, срок такой есть».

В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории Союзного государства и попросила записать протокольное поручение о проработке данного вопроса министрам связи двух государств.



Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков заявлял, что стороны пока не пришли к консенсусу в вопросе отмены роуминга. Россия предлагает отменить плату за входящие звонки при нахождении абонентов в другой стране, а Минск настаивает на снижении стоимости звонков. В РФ также отмечали, что российские мобильные операторы могут отменить абонентскую плату за входящие вызовы для пользователей, находящихся на территории Белоруссии, к середине 2019 года в случае установления симметричных ставок на услуги по пропуску трафика, то есть при выравнивании так называемого «интерконнекта».