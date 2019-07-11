Совет суда в Салониках в четверг принял решение продлить до 25 января 2020 года содержание под стражей Александра Винника, находящегося с лета 2017 года в греческой тюрьме. Об этом сообщил в четверг ТАСС его адвокат Тимофей Мусатов.

Срок содержания Винника под стражей должен был заканчиваться 25 июля. «В особо исключительных случаях должен собираться совет судей, который может продлить содержание под стражей еще на полгода <...> В ходе заседания судьи заявили, что у них стоит задача продлить срок содержания Винника под стражей», — сказал адвокат.

Мусатов отметил, что в ближайшее время защита подаст апелляцию на решение суда. «Данное решение будет обжаловаться напрямую в высшей судебной инстанции — Ареопаге. Думаю, мы будем делать это в течение недели, нам надо получить решение, которое мы будем обжаловать», — сказал адвокат. При этом он подчеркнул, что подготовка заседания прошла с нарушениями установленных процессуальных норм: повестка была доставлена Александру Виннику на греческом языке при обязанности уведомлять участников процесса на их родных языках, заседание прошло в его отсутствие и в отсутствие адвокатов, что является нарушением права на защиту.

«Это редчайший случай для Греции — продлевать срок содержания под стражей свыше двух лет. К тому же суды сегодня не работали: ввиду периода выборов Греция практически полностью не работает, и другие судебные слушания в Салониках не проводились вообще. Случай настолько исключительный, что его рассмотрели в суде, который фактически не работал», — резюмировал Мусатов.



​Защита Винника направила ноту в Минюст Греции из-за решения выдать его Франции Россиянин с июля 2017 года находится в греческой тюрьме.

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 млрд до 9 млрд долларов через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В 2017 году Верховный суд Греции постановил выдать Винника в США, а в 2018 году он принял сначала решение о его экстрадиции в Россию по запросу российской прокуратуры, а потом — во Францию по выданному Парижем европейскому ордеру на арест.



С 26 ноября 2018 года Винник проводил в тюрьме голодовку против «судебного произвола», называя себя политическим заключенным и требуя от греческих властей дать ему возможность вернуться на родину. После почти трех месяцев голодовки Винник временно прекратил акцию протеста и был переведен в больницу, где находится под наблюдением врачей и охраной полицейских.