Тариф за осуществление платежа по QR-коду в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

Она пояснила, что ЦБ стремится установить тариф, который будет интересен всем участникам: банкам, торговым предприятиям и гражданам.



«Мы считаем возможным найти некое решение, которое все-таки работает в пользу всех участников, путем установления комиссии где-то на уровне от 0,2% до 0,7%», — сказала она.

По словам Скоробогатовой, платежи по QR-коду не являются угрозой для эквайринга. «Ситуация ровно обратная, если смотреть на мировой рынок и на международный опыт. У нас сейчас [доля безналичных платежей] 60%, и мы считаем, что теми темпами, которыми мы развиваемся, к 2023 году эта цифра будет порядка 75—85%», — сказала первый запред ЦБ.

Подключения к СБП всех 11 системно значимых банков Центробанк ожидает к 1 октября, добавила она.

Банк России в конце февраля запустил Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас к системе подключены банк «ФК Открытие», ВТБ, ЮниКредит Банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-Банк, Газпромбанк, Альфа-Банк, «Ак Барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, Киви Банк и РНКО «Платежный Центр» — оператор платежной системы «Золотая корона», напоминает ТАСС. В сентябре 2019 года в Системе быстрых платежей планируется запустить оплату товаров по QR-коду в магазинах.

