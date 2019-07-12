В среднем они зарабатывают около 110 тыс. рублей

Выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений (МГИМО) возглавили рейтинг высокооплачиваемых молодых финансистов и экономистов России со средней зарплатой 110 тыс. рублей. Это следует из исследования портала по поиску работы Superjob.



«Пятерка лидеров осталась прежней, но в этом году первое место Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» делит с Московским государственным институтом международных отношений (университет) МИД РФ, показавшим максимальный прирост по зарплатам за год (плюс 10 тыс. рублей)», — говорится в сообщении.

Согласно этому рейтингу, молодые специалисты — выпускники ВШЭ и МГИМО в среднем зарабатывают около 110 тыс. рублей. На втором месте — выпускники Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова со средней зарплатой 100 тыс. рублей.

Третье и четвертое места достались Российской академии народного хозяйства и государственной службы (98 тыс. рублей) и Финансовому университету при правительстве России (90 тыс. рублей). Замыкает пятерку лидеров Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития (86 тыс. рублей).

Самая скромная зарплата у выпускников Алтайского государственного университета и Тихоокеанского государственного университета — 54 тыс. рублей.

В пресс-службе Superjob пояснили, что рейтинг составлен на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2013—2018 годов выпуска. Всего в этом рейтинге 45 вузов.