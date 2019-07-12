Со счетов японской онлайн-биржи Bitpoint Japan злоумышленники вывели порядка 3,5 млрд иен (32 млн долларов) в криптовалюте. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении компании.



«Ночью с 11 на 12 июля в системе торговли виртуальной валютой произошла ошибка перевода средств. Проведенное расследование показало, что в результате мошеннических действий произошел незаконный вывод криптовалюты. Общая сумма украденных активов составляет 3,5 миллиарда иен, из которых 2,5 миллиарда (23 миллиона долларов) — это средства клиентов», — отмечается в сообщении.

Представители Bitpoint Japan принесли извинения за возникшую ситуацию и пообещали в кратчайшие сроки с ней разобраться. В настоящее время на бирже приостановлены все операции.

Это не первый подобный взлом за последнее время. В прошлом году японская онлайн-биржа Tech Bureau потеряла порядка 6,7 млрд иен (60 млн долларов) в криптовалюте. Самая крупная кража произошла в Японии в начале 2018 года. Тогда хакеры вывели со счетов торговой площадки Coincheck криптовалюту NEM на сумму 58 млрд иен (около 534 млн долларов).