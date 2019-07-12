Лоукостер «Победа» с четверга отменил сбор за оплату банковской картой при онлайн-покупке авиабилета через сайт перевозчика. Об этом журналистам сообщил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков. Сбор составлял 2% от стоимости авиабилета.



«Отменили с сегодняшнего дня двухпроцентный сбор за оплату кредитной картой», — сказал он.

По словам главы компании, это сделает покупку билетов напрямую на сайте «Победы» более привлекательной, чем через сторонние ресурсы.

Ранее об обязательном сервисном сборе за оплату картой пассажир узнавал уже после того, как выбрал билет и дополнительные услуги на сайте «Победы». «Теперь клиенту при выборе билета сразу будет понятна его конечная стоимость, не нужно будет в голове держать надбавку в 2%», — сказал Калмыков, отметив, что 2% от стоимости авиабилета — не настолько чувствительная сумма для компании, чтобы терять из-за нее расположение пассажиров.

По данным компании, около 75% клиентов покупают билеты через сайт «Победы» и мобильное приложение. «Планируем увеличить эту долю минимум на 10%», — сказал Калмыков.

Лоукостер «Победа» входит в группу «Аэрофлот». Парк авиакомпании состоит из 30 Boeing 737 NG. За 2018 год компания перевезла 7,1 млн пассажиров, в 2019 году — не менее 10 млн пассажиров.