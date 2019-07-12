Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы снижением индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,03% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 788,7 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,02% — до отметки 1 398,55.

Санкционные риски усилят распродажи акций, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о введении запрета на покупку российского госдолга.

«Новость сама по себе умеренно негативная, поскольку далеко не факт, что в дальнейшем закон будет подписан Дональдом Трампом. У него уже почти год лежит на подписи еще один санкционный закон в отношении России.

Однако наш рынок слаб и, похоже, серьезно настроился на коррекцию: вчера на позитивном внешнем фоне индекс Мосбиржи потерял 1,17%. Как мы и опасались, начался разворот и рублевый индикатор отыгрывает три «креста» на дневном графике. Поэтому усиление санкционных рисков станет очередным поводом для распродаж», — комментирует эксперт.

Сегодня с утра, продолжает он, внешний фон — позитивный. После вчерашнего закрытия в «зеленой зоне» основных американских индексов фьючерсы на них торгуются в плюсе примерно на 0,3%. Попытки увести нефть существенно ниже отметки 67 долларов за баррель также не увенчались успехом.

«Но, скорее всего, внешний фон будет проигнорирован, и инвесторы будут отыгрывать санкционную тему. Не следует сбрасывать со счетов фактор пятницы: под вечер снижение может усилиться, особенно если на рынок с продажами выйдут американские инвесторы», — полагает аналитик.