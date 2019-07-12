Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на уровне «AAA(RU)», прогноз — «стабильный».

«Кредитный рейтинг «ВЭБ.РФ» находится на уровне финансовых обязательств правительства России, что обусловлено очень высокой вероятностью оказания «ВЭБ.РФ» экстраординарной поддержки правительством ввиду очень высокой системной значимости «ВЭБ.РФ» для российской экономики и определяющего влияния государства на его кредитоспособность. Собственная кредитоспособность «ВЭБ.РФ» не является фактором, влияющим на его кредитный рейтинг», — отмечается в сообщении.



Как поясняется в релизе АКРА, «ВЭБ.РФ» не является коммерческим банком, его деятельность регулируется специальным федеральным законом «О государственной корпорации развития».



АКРА ожидает, что в сценарии системного экономического стресса и/или в случае существенного ухудшения собственной кредитоспособности «ВЭБ.РФ» правительство России предоставит госкорпорации достаточный объем экстраординарной поддержки в форме капитала или ликвидности для удовлетворения требований кредиторов.

«ВЭБ.РФ» является институтом развития, выполняющим в соответствии с определенным законом мандатом уникальную функцию финансирования стратегически значимых инвестиционных проектов, которую в силу повышенного уровня риска и фактора регулирования не могут выполнять коммерческие банки. Масштаб операций «ВЭБ.РФ» является существенным в рамках российской экономики: активы «ВЭБ.РФ» составляют около 20% расходов федерального бюджета 2018 года», — поясняется в релизе.

Аналитики агентства полагают, что в настоящее время отсутствует возможность передачи функций «ВЭБ.РФ» другим государственным или частным организациям.



По мнению АКРА, сценарий дефолта «ВЭБ.РФ» сопряжен для государства с очень существенными потерями бюджетных средств: как с прямыми (588 млрд рублей, размещенными в «ВЭБ.РФ» на 31 марта 2019 года), так и с косвенными (в том числе через приостановление реализации приоритетных инфраструктурных проектов федерального значения). Также дефолт «ВЭБ.РФ» будет сопряжен с существенными репутационными потерями правительства РФ вследствие снижения доверия инвесторов и кредиторов госсектора экономики в различных отраслях.

К другим факторам очень сильных связей «ВЭБ.РФ» с государством АКРА относит: законодательный иммунитет от установленной процедуры банкротства; готовность государства оказать поддержку через законодательно определенные бюджетные механизмы. В 2018 году правительством РФ принято решение о предоставлении «ВЭБ.РФ» субсидий в размере до 600 млрд рублей до 2024 года и определен подход к докапитализации «ВЭБ.РФ» на сумму до 300 млрд рублей с использованием нового для российского законодательства механизма — утвержденного капитала.



По мнению АКРА, ключевыми задачами команды «ВЭБ.РФ» в среднесрочной перспективе являются: оптимизация организационной структуры и повышение операционной эффективности; реструктуризация «старого» портфеля проблемных кредитов; вывод из периметра группы «ВЭБ.РФ» дочерних структур, не соответствующих стратегическому фокусу (в том числе ожидается передача до конца 2019 года Связь-Банка); участие в выполнении майского указа президента РФ.

Агентство сохраняет мнение о том, что с учетом сложности и комплексности «старого» портфеля проблемной задолженности, а также слабых темпов роста экономики России ощутимая отдача от работы по реструктуризации портфеля возможна скорее в долгосрочной перспективе. Эффективность работы будет прежде всего зависеть от качества выстраиваемого инвестиционного процесса и действенности внутренних и внешних механизмов снижения рисков. Финансовые показатели деятельности «ВЭБ.РФ» на горизонте действия стратегии также будут зависеть от объемов финансирования «специальных» проектов и уровня компенсации по ним со стороны государства.

АКРА отмечает стабилизацию финансовых показателей «ВЭБ.РФ», хотя в целом его финансовый профиль остается слабым.

АКРА также отмечает постепенное улучшение долгового профиля «ВЭБ.РФ».