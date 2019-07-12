В Москве предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности с доходом более 9 млн рублей двоим участникам организованной группы, сообщили в пресс-службе МВД России.

«Фигуранты, не имея специального разрешения на осуществление банковской деятельности, посредством мобильной связи, а также сети Интернет предлагали свои услуги по обналичиванию денежных средств, предоставляя для этих целей реквизиты подконтрольных им организаций. При этом злоумышленники удерживали с клиентов комиссию в размере не менее 12% от отправленных сумм. Доход от противоправной деятельности превысил 9 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

К уголовной ответственности привлечены двое граждан 36 и 43 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.