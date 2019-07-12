Банк «Левобережный» предоставляет дополнительный бонус в виде снижения ставки кредитования по государственной программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.



Эффективная ставка по кредитам МСП от 30 млн до 300 млн рублей может быть снижена с 8,5% до 7,75% годовых при получении рейтинга от банка «Левобережный».

Для получения рейтинга банка «Левобережный» нужны следующие документы:

бухгалтерский баланс за два отчетных квартала, предшествующих подаче кредитной заявки;

отчет о финансовых результатах за два отчетных квартала, предшествующих подаче кредитной заявки.

Документы для получения рейтинга можно отправить вместе с кредитной заявкой на адреса электронной почты банка: puv@nskbl.ru, potv@nskbl.ru, bov@nskbl.ru.

Предложение действует до 1 октября 2019 года.