Банк России намерен с 1 октября изменить подходы к оценке риска по проектному финансированию и кредитам на слияния и поглощения (M&A), говорится в сообщении регулятора.



«Изменения предусматривают, что кредиты, направленные на совершение сделок по слиянию и поглощению, будут классифицироваться в III категорию качества. Одновременно с этим банкам будет предоставлено право повышать категории качества таких ссуд не более чем на одну категорию качества, если показатели операционной деятельности заемщика свидетельствуют, что платежи по основному долгу и процентам будут осуществляться своевременно и в полном объеме», — поясняется в релизе.

Данное решение принимается для дестимулирования кредитования банками вложений в уставный капитал компаний, не приводящих к экономическому росту. Помимо ограничения риска потерь банков, ожидаемый положительный эффект от этой меры заключается также в обеспечении экономики длинными деньгами за счет ресурсов, высвобождаемых из-за ограничения кредитования сделок по слиянию и поглощению.

Изменения в документ также предполагают, что подход по формированию резерва, предусмотренный для кредитов, предоставленных в рамках кредитования программы «Фабрика проектного финансирования» ВЭБа, будет распространен на другие виды проектного финансирования.

Это даст возможность банкам наращивать объемы проектного финансирования, то есть предоставлять экономике длинные деньги для крупных проектов, в первую очередь инфраструктурных.

Согласно проекту, изменения могут вступить в силу с 1 октября 2019 года.