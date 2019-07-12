Угроза новых санкций США на российский госдолг может иметь только психологические последствия для инвесторов, которые выразятся в оттоке нерезидентов из ОФЗ не более 1%, но в течение недели снова начнется приток. Такое мнение озвучил ТАСС глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Палата представителей конгресса США одобрила в четверг поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничительных мер по российскому суверенному долгу из-за приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс.

«Последствий никаких, кроме психологических. Психологическое влияние может быть на самую пугливую часть инвесторов. Но она незначительна, поскольку в основном люди понимают, что в российские бумаги вкладываться выгодно», — сказал он.

«Может быть всплеск оттока нерезидентов из ОФЗ, а потом все устаканится и опять начнется приток, потому что выгодно американцам вкладывать в наши инструменты. Есть тенденция к тому, что будет снижаться ставка рефинансирования, на рынке и так много денег, их станет еще больше, и очевидно, им будут искать сферы приложения», — считает депутат.

Аксаков полагает, что президент США Дональд Трамп поддержит позицию министра финансов Стивена Мнучина и отклонит закон о введении новых санкций, и это сгладит негативный эффект.

«Думаю, сейчас начнутся словесные интервенции, что это глупость. Потому что решение бьет не по России — у нас и так профицит бюджета, а по американскому инвестору, которому не дают заработать. Российские ОФЗ — одно из лучших вложений для американских инвесторов», — заключил он.