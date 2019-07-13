«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• Банки всерьез взяли курс на снижение ставок по депозитам — и рублевым, и валютным. Выгодных предложений становится все меньше. На что могут надеяться вкладчики? Банки.ру выбрал лучшие предложения, актуальные для этого лета.

• Если банк неожиданно заблокировал ваши счета, не переживайте. Может оказаться, что вы всего лишь «мертвы». Как решить эту проблему и что делать, если банк не хочет признать ошибку и «воскресить» клиента? Подробнее об этом читайте в публикации «Сбербанк случайно меня похоронил».



• В «Народном рейтинге» участились жалобы клиентов Альфа-Банка на тайное подключение страховок при оформлении банковских продуктов. Только за последний месяц Банки.ру обнаружил десятки таких отзывов. Каким образом банк подключает платные услуги без ведома, но с согласия клиента, разбираемся в материале «Осторожно, тайная страховка».



• Открыть брокерский счет и начать торговать на бирже сейчас можно не выходя из дома. Банки.ру протестировал онлайн-сервисы ведущих инвестиционных компаний и банков. О том, насколько быстро в действительности можно открыть счет и начать торговать на бирже и что для этого требуется, читайте здесь.

• Ассоциация российских банков поддержала отмену повышенных комиссий за перевод денег между счетами и вкладами, открытыми в разных территориальных подразделениях одной кредитной организации. Кто выиграет и кто проиграет от введения такого запрета? Читайте об этом в материале Банки.ру.