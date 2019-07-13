Энерготрансбанк скорректировал условия по автокредиту на покупку подержанных автомобилей. Теперь процентная ставка на покупку б/у машины составляет от 12,5% до 13,5% годовых (ранее — под 13,5%). При оформлении кредита без страхования предмета залога ставка будет выше на 1,5 процентного пункта.



Минимальный первоначальный взнос составляет 30% собственных средств от стоимости подержанного автомобиля. Минимальная сумма кредита равна 100 тыс. рублей, а максимальная может достигать 5 млн рублей.

Кредит выдается на срок от одного года до пяти лет. Снизить процентную ставку на 1 п. п. возможно при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика.

«Данные условия действуют при предоставлении полного пакета документов. При кредитовании без подтверждения дохода процентная ставка будет увеличена на 0,5 процентного пункта», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.