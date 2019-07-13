Сетелем Банк повысил ставки по нескольким программам автокредитования на 0,5 процентного пункта. Теперь оформить кредит на покупку нового автомобиля по программе «Бизнес» и предложению «Бизнес: промо акция» стало возможно по ставке 17,2% годовых.



Минимальный первоначальный взнос по предложениям составляет 20% собственных средств от стоимости транспортного средства. Сумма кредита варьируется от 100 тыс. до 8 млн рублей. Кредит выдается на срок от двух до пяти лет.

«Следует обратить внимание на то, что максимальная сумма кредита может меняться в зависимости от способа подтверждения дохода и марки транспортного средства. Снизить процентную ставку на 4,7—5,7 процентного пункта возможно за счет оформления полиса личного страхования», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.