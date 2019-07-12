Снижение ключевой ставки ЦБ создает условия для плавного снижения депозитных ставок банков, которое будет сдерживаться их конкуренцией за вкладчиков. Об этом говорится в опубликованном регулятором в пятницу июньском выпуске доклада «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

В Центробанке констатируют, что снижение доходности облигаций, ожидания дальнейшего уменьшения инфляции и понижения ключевой ставки, реализовавшиеся в июне, способствовали снижению ставок по банковским операциям во II квартале 2019 года. «По предварительным данным, в мае среднерыночная ставка как по долгосрочным, так и по краткосрочным рублевым депозитам снизилась на 0,1 процентного пункта», — указано в материале.

«Июньское снижение ключевой ставки Банка России создает условия для дальнейшего плавного снижения депозитных ставок, сдерживаемого конкуренцией за вкладчиков между банками», — полагает регулятор.

Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам упала Текущий уровень максимальной ставки — самый низкий с конца октября 2018 года.

Кроме того, во II квартале появились первые признаки перехода к снижению ставок по рублевым операциям на кредитном рынке. В апреле 2019 года ставка по долгосрочным корпоративным кредитам снизилась на 0,15 п. п., по краткосрочным — на 0,06 п. п., следует из материалов ЦБ. По предварительным данным, в апреле — мае медленно снижались ставки по долгосрочным автокредитам (на 0,06 п. п. за два месяца), в мае незначительно (на 0,02 п. п.) снизилась среднерыночная ипотечная ставка.

«Хотя снижение кредитных ставок было невелико и отмечалось не на всех сегментах рынка, в краткосрочной перспективе можно ожидать снижения рублевых ставок по основным кредитным продуктам. Устойчивое снижение депозитных ставок, удешевляющее банковское фондирование, расширяет возможности банков снижать кредитные ставки, а сохраняющаяся конкуренция за наиболее надежных заемщиков вынуждает пользоваться этими возможностями», — отмечают в ЦБ.



Там, в частности, напоминают, что в июне свыше десяти крупных банков — участников ипотечного рынка приняли решение о снижении ставок по ипотечным программам или введении новых ипотечных продуктов на привлекательных условиях (в том числе ценовых).